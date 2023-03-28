Многодетную россиянку со стрельбой похитил и убил бывший муж

Полиция нашла в промзоне Кировска тело многодетной матери, похищенной со стрельбой

В Кировске полиция раскрыла похищение и убийство многодетной матери. По подозрению в совершении преступлений задержан ее бывший муж. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вечером 26 марта в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Олимпийской слышны женские крики и звуки, похожие на выстрелы. Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили пятна крови на снегу и установили, что неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в идущую женщину, а затем загрузил ее в машину и скрылся.

Через несколько часов похитителя задержали на заправке в Апатитах. Силовики выяснили, что он является бывшем мужем похищенной женщины. Ее тело с множественными огнестрельными ранениями было найдено на промышленной площадке в Кировске. У нее осталось четверо детей. Мотивом убийства послужили личные неприязненные отношения.

У задержанного изъято предполагаемое орудие убийства — предмет, конструктивно схожий с ружьем.