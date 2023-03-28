Антонов призвал прекратить использование прав человека в геополитических играх

Антонов призвал США прекратить использовать доктрину прав человека в геополитических играх

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств. Об этом сообщает Newsweek.

Дипломат отметил, что в современном мире необходимо пытаться защитить и сохранить «такие основополагающие принципы международного согласия, как суверенное равенство и невмешательство в чужие дела». По его словам, это и стало бы настоящим проявлением демократии и позволило бы « предотвратить сползание к хаосу». Он добавил, что Москва к такой работе готова.

Антонов считает, что Соединенные Штаты и их союзники продвигают тезис о необходимость закрыть «авторитарным» режимам доступ к передовым разработкам. Таким образом, западные государства стремятся отрезать неугодные страны от прогресса, сказал посол.

По мнению дипломата, американская сторона стремится установить глобальный контроль за рынком инноваций.

Ранее Антонов заявил, что администрация Соединенных Штатов провоцирует расширение географии украинского кризиса. На это, как считает дипломат, указывают поставки вооружений Киеву. Комментируя очередной пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, Антонов указал, что американские власти закрывают глаза на коррумпированность киевских коллег.