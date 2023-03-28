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10:13, 28 марта 2023Среда обитания

В российском регионе оценили ущерб от затонувшей баржи

«КП»: ущерб от затонувшей баржи в Волгоградской области оценили в 35 миллионов рублей

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

В Волгоградкой области ущерб природе от затонувшей баржи оценили более чем в 35 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» («КП») со ссылкой на Росприроднадзор российского региона.

Судно затонуло в Карповском водохранилище в границах пристани «Ильевка» Калачевского района. В Росприроднадзоре уточнили, что баржа принадлежит «Астраханской нерудной компании».

В итоге окружающей среде был нанесен ущерб в десятки миллионов рублей. Данные о происшествии передали в местную прокуратуру и пообещали принять соответствующие меры.

В феврале 2023 года стометровый сухогруз Seamark под флагом Коморских островов, перевозивший три тысячи тонн мраморной крошки, переломился пополам во время шторма у черноморского побережья и затонул. Однако в условиях шторма и плохой видимости оказалось невозможным оценить то, насколько сильным был ущерб, нанесенный экологии.

Нина Ташевская
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