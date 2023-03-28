Баста дал не анонсированный концерт в московском метро

Российский рэпер Баста дал не анонсированный концерт в переходе станции московского метро

Российский рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) дал не анонсированный концерт в московском метро. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Выступление прошло в переходе на станции «Курская» столичного метрополитена. Хип-хоп-артист исполнил свои хиты «Моя игра», «Сансара» и «Выпускной».

В феврале жительница Москвы обвинила Басту в изнасиловании, однако позже передумала. Женщина заявила, что после вечеринки в столичном клубе «Газгольдер» исполнитель якобы подверг ее домогательствам в салоне своего автомобиля. Затем москвичка отозвала обвинения и сказала, что ее неправильно поняли, подчеркнув, что она просто хотела, чтобы сотрудники правоохранительных органов помогли ей связаться с Бастой.

