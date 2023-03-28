Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:40, 28 марта 2023Культура

Народную артистку РСФСР Белохвостикову госпитализировали

Народную артистку РСФСР Наталью Белохвостикову госпитализировали из-за болей в ногах

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

71-летнюю народную артистку РСФСР Наталью Белохвостикову госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным портала, актриса обратилась за помощью к медикам из-за частых болей в ногах. В последнее время болезненные ощущения при ходьбе у звезды советского кино усилились, а назначенное ранее лечение ей не помогло: болезнь начала прогрессировать.

Сообщается, что в одной из столичных клиник Белохвостикова пройдет обследование, после чего ей будет назначен новый курс лечения.

Ранее стало известно, что российский певец Стас Пьеха оказался в больнице из-за коронавирусной инфекции. Артист опубликовал видеоролик из больничной палаты. На кадрах видно, что исполнитель лежит под капельницей. О том, заболел ли Пьеха коронавирусом или восстанавливает здоровье из-за последствий перенесенной в прошлом году инфекции, неизвестно. В 2022 году артист заявлял, что у него начались проблемы с суставами после того, как он переболел коронавирусом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Труп россиянина нашли в железобетонной будке
Худший клуб РПЛ возглавил испанский тренер
Посла Норвегии в Грузии вызвали в МИД республики
Словакия в пять раз увеличит производство использующихся на Украине снарядов
Минобороны России впервые заявило о сбитом в зоне СВО снаряде GLSDB
Загадочный похититель тысячи рукописей известных писателей избежал тюрьмы
Глава МОК поддержал участие россиян в турнирах в нейтральном статусе
Адвокат художницы Цветковой высказался об отмене оправдательного приговора
Народную артистку РСФСР Белохвостикову госпитализировали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.