Народную артистку РСФСР Белохвостикову госпитализировали

Народную артистку РСФСР Наталью Белохвостикову госпитализировали из-за болей в ногах

71-летнюю народную артистку РСФСР Наталью Белохвостикову госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным портала, актриса обратилась за помощью к медикам из-за частых болей в ногах. В последнее время болезненные ощущения при ходьбе у звезды советского кино усилились, а назначенное ранее лечение ей не помогло: болезнь начала прогрессировать.

Сообщается, что в одной из столичных клиник Белохвостикова пройдет обследование, после чего ей будет назначен новый курс лечения.

Ранее стало известно, что российский певец Стас Пьеха оказался в больнице из-за коронавирусной инфекции. Артист опубликовал видеоролик из больничной палаты. На кадрах видно, что исполнитель лежит под капельницей. О том, заболел ли Пьеха коронавирусом или восстанавливает здоровье из-за последствий перенесенной в прошлом году инфекции, неизвестно. В 2022 году артист заявлял, что у него начались проблемы с суставами после того, как он переболел коронавирусом.