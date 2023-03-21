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14:11, 21 марта 2023Культура

Стас Пьеха оказался в больнице из-за коронавируса

Певец Стас Пьеха сообщил, что попал в больницу из-за коронавируса

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский певец Стас Пьеха оказался в больнице из-за коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Артист опубликовал видеоролик из больничной палаты. На кадрах видно, что исполнитель лежит под капельницей.

«Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны!» — высказался Пьеха.

О том, заболел ли исполнитель коронавирусом или восстанавливает здоровье из-за последствий перенесенной в прошлом году инфекции, неизвестно. В 2022 году артист заявлял, что у него начались проблемы с суставами после того, как он переболел коронавирусом.

Ранее российский певец Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии после перенесенной экстренной операции в Красноярске. Сообщалось, что артист почувствовал себя плохо во время гастролей: в ходе обследования врачи обнаружили у него тромб. Исполнителя госпитализировали, после чего он был успешно прооперирован.

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Анастасия Астахова
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