Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии после экстренной операции

Александр Розенбаум рассказал, что все идет штатно после экстренной операции в Красноярске

Российский певец Александр Розенбаум заявил, что чувствует себя хорошо после перенесенной экстренной операции в Красноярске. Его слова приводит KP.RU.

«Все штатно, врачи замечательные. Все идет хорошо. Спасибо», — рассказал о своем состоянии 70-летний артист.

Ранее сообщалось, что во время гастролей в Красноярске Розенбаум пожаловался на боли в ноге — в ходе обследования у него обнаружили тромб. Врачи госпитализировали исполнителя и успешно прооперировали.

Также отмечалось, что Розенбаум лежит в отделении сосудистой хирургии красноярской БСМП. Персонал медучреждения утверждал, что якобы «все слышали его крики от боли», когда ночью артист был доставлен в больницу.