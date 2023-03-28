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15:29, 28 марта 2023Культура

Народная артистка РСФСР Белохвостикова опровергла информацию о госпитализации

Народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова опровергла информацию о госпитализации

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

71-летняя народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова опровергла информацию о своей госпитализации из-за болей в ногах. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Белохвостикова заявила, что празднует день рождения внука. «У меня внуку сегодня три года, мы с утра пьем шампанское и отмечаем. Я в растерянности сама, не знаю, что происходит. Чепуха полная, конечно. Мы, наоборот, играем, распаковываем роботов», — заявила актриса.

Ранее в сети появилась информация о том, что народная артистка РСФСР госпитализирована. Сообщалось, что звезда советского кино попала в одну из столичных клиник из-за проблем с ногами: в последнее время болезненные ощущения при ходьбе у актрисы усилились, а назначенное ранее лечение ей не помогло: болезнь начала прогрессировать.

По данным Telegram-канала «112», Белохвостикова должна была пройти обследование в медицинском учреждении, после чего получить новый курс лечения.

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Анастасия Астахова
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