В Минкульте назвали дату проведения всероссийской акции «Библионочь-2023»

Министр культуры РФ Ольга Любимова: всероссийская акция «Библионочь-2023» стартует 27 мая

Всероссийская акция «Библионочь-2023» в этом году пройдет 27 мая. Дату проведения акции в своем Telegram-канале назвала министр культуры России Ольга Любимова.

Глава Минкульта указала, что мероприятие, которое ведомство проводит совместно с порталом «Культура.РФ», будет проводиться в Общероссийский день библиотек. Координатором акции по традиции станет Российская государственная библиотека (РГБ).

«Тема акции в Год педагога и наставника — "Читаем вместе"», — уточнила министр, назвав «Библионочь» одним из главных культурных событий страны, «где каждый может не только интересно провести время, но и по-новому взглянуть на классические литературные произведения». Она также обратилась к библиотекам, книжным магазинам, литературным музеям, культурным центрам и другим учреждениям с просьбой поддержать акцию.

Ранее сообщалось, что в двух населенных пунктах Кабардино-Балкарии появятся «умные» спортивные площадки.