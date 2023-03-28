Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:42, 28 марта 2023Наука и техника

Разработан биосенсор коронавируса SARS-CoV-2

ACS Sensors: разработан биосенсор связанных с COVID-19 антител и антигенов

Фото: Akram Huseyn / Unsplash

Ученые Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф в Германии разработали нанобиосенсор на основе золотых нанопроволок, который выявляет антигены и антитела, связанные с COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале ACS Sensors.

Исследователи представили импедансный нанобиосенсор из шести пар встречно-штыревых золотых нанопроволок для обнаружения рецептор-связывающего домена белка S1 вируса SARS-CoV-2 и соответствующих антител, появляющихся во время и после инфекции SARS-CoV-2. На поверхность проволок был нанесен слой из соответствующих молекул рецептора, обеспечивающий связывание и обнаружение соответствующих маркеров.

Этот подход был объединен со спектроскопией электрохимического импеданса, которая дает информацию о различных процессах на границе раздела электрод-электролит, включая перенос заряда, диффузионный перенос и образование двойного электрического слоя, а также данные о свойствах измерительной системы: сопротивление раствора и шероховатость или пористость поверхности электрода.

По словам ученых, новый метод можно использовать для обнаружения других биомаркеров и патогенов. Он является более точной альтернативой полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о переброске техники и резервов ВСУ в сторону Славянска
В МИД прокомментировали американский «Саммит за демократию»
Впервые обнаружен перетягивающий гелий белый карлик
Вооруженный мужчина со стрельбой похитил многодетную россиянку
В российском регионе оценили ущерб от затонувшей баржи
Александр Васильев назвал визуально старящие цвета в одежде
Стало известно об остановке распространения некроза у Костомарова
Доктор Мясников обратился к россиянам после смерти студентки медвуза
Украинский министр обороны опубликовал видео своего катания на британском танке
109-летняя женщина назвала упрямство и трехразовое питание секретом долголетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.