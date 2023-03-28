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15:22, 28 марта 2023Россия

Россиянка очнулась после комы и узнала о рождении дочери

Жительница Кемерово очнулась после комы и узнала, что успела родить дочь

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Жительница Кемерово Дарья Елагина очнулась после комы и узнала, что успела родить дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщается, эта история произошла с Елагиной два года назад, когда женщина заболела COVID-19 на седьмом месяце беременности. Она не придала значения заболеванию, однако через неделю ее состояние резко ухудшилось. В итоге россиянку госпитализировали и поместили в реанимацию.

Там ее ввели в состояние медикаментозного сна из-за тяжелого поражения легких, вызванного коронавирусом, — органы были поражены почти на 100 процентов. Когда состояние Елагиной начало стабилизироваться, ее вывели из комы. Тогда же женщине сообщили, что врачи успели сделать ей кесарево сечение.

Россиянка до сих пор проходит реабилитацию — она пережила сепсис, инсульт и атрофию мышц. Ребенок чувствует себя хорошо.

Аналогичный случай произошел в Барнауле — беременную жительницу города также ввели в кому из-за поражения легких, и пока она была в бессознательном состоянии, сделали кесарево сечение. Ребенок родился с тяжелой двусторонней пневмонией и весил всего 1,1 килограмма.

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Марк Леонов
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