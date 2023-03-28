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10:56, 28 марта 2023Бывший СССР

В Казахстане запросили восемь лет для бывшего свата Назарбаева

В Казахстане запросили 8 лет для бывшего свата Назарбаева Боранбаева по делу о хищениях

Фото: informburo.kz

В Казахстане прокурор Айжан Аймаганова запросила в суде для бывшего свата первого президента республики Нурсултана Назарбаева бизнесмена Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества по делу о хищениях в газовой сфере. Об этом сообщает портал Tengrinews.

В частности, обвинитель попросила признать Боранбаева виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом вторым части четвертой статьи 189 («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере») и пунктом третьим части третьей статьи 218 («Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах») Уголовного кодекса Казахстана.

Суд по делу бывшего свата Назарбаева начался в Астане в конце декабря. Бизнесмена подозревают в хищениях средств национальной компании Qazaq Gaz в размере 14,5 миллиарда тенге (более 31 миллиона долларов).

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Георгий Нестеров
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