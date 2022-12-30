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09:29, 30 декабря 2022Бывший СССР

В Казахстане начался суд по делу бывшего свата Назарбаева

В Астане начался суд по делу бывшего свата экс-президента Назарбаева Боранбаева

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Астане начался суд по делу бывшего свата первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Заседание по делу Боранбаева проходит в суде Сарыаркинского района столицы. Отмечается, что его подозревают в хищениях средств национальной компании Qazaq Gaz в размере 14,5 миллиарда тенге (более 31 миллиона долларов).

Боранбаев был задержан в Алма-Ате в марте. В сентябре правоохранительные органы завершили расследование его дела. В декабре стало известно, что все подозреваемые возместили материальный ущерб, причиненный Qazaq Gaz. Уточнялось, что у них были арестованы денежные средства на сумму 38 миллиардов тенге, 15 объектов недвижимости и три транспортных средства.

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Алевтина Запольская
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