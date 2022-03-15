Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о задержании франчайзи «Макдоналдса» в России и Казахстане

Франчайзи «Макдоналдса» в России, Белоруссии и Казахстане Боранбаева задержали в Алматы

Фото: fckairat.com

Франчайзи сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в России, Белоруссии и Казахстане Кайрат Боранбаев задержан в Алматы. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник агентства, Боранбаева задержали сотрудники агентства по финансовому мониторингу. В данный момент олигарх находится в ИВС. Также стало известно, что в ближайшие дни пройдут следственные мероприятия с его участием.

Боранбаев — один из богатейших бизнесменов Казахстана. Ему принадлежат компания по розливу минеральной воды «Алекс-Сарыагаш», ТОО «Компания по управлению активами «Алмалы», ТОО «Казахстанская нефтехимическая компания «Кемикал», ТОО «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт» и ряд других предприятий.

Кроме того, олигарх является отцом бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ранее сообщалось, что агентство по финансовому мониторингу Казахстана обнаружило несколько десятков нелегальных майнинговых ферм, аффилированных с членами семьи Назарбаева. Часть из точек, расположенных в Павлодарской области, оказались связаны с братом экс-президента Болатом Назарбаевым и предпринимателем Александром Клебановым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Россия ввела санкции против Байдена
Армения заявила о готовности установить дипломатические отношения с Турцией
Россия определит перечень конвенций для денонсации после выхода из Совета Европы
Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов в Турцию в марте
Россия запросила в ООН голосование по резолюции по Украине
Американский фармацевтический гигант остановил экспорт ряда лекарств в Россию
Стало известно о задержании франчайзи «Макдоналдса» в России и Казахстане
Раскрыта причина долгого постковидного воспаления
Впервые стало известно о пластической операции на лице Беллы Хадид
Вирусолог назвал срок окончания пандемии в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.