Стало известно о задержании франчайзи «Макдоналдса» в России и Казахстане

Франчайзи «Макдоналдса» в России, Белоруссии и Казахстане Боранбаева задержали в Алматы

Франчайзи сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в России, Белоруссии и Казахстане Кайрат Боранбаев задержан в Алматы. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник агентства, Боранбаева задержали сотрудники агентства по финансовому мониторингу. В данный момент олигарх находится в ИВС. Также стало известно, что в ближайшие дни пройдут следственные мероприятия с его участием.

Боранбаев — один из богатейших бизнесменов Казахстана. Ему принадлежат компания по розливу минеральной воды «Алекс-Сарыагаш», ТОО «Компания по управлению активами «Алмалы», ТОО «Казахстанская нефтехимическая компания «Кемикал», ТОО «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт» и ряд других предприятий.

Кроме того, олигарх является отцом бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ранее сообщалось, что агентство по финансовому мониторингу Казахстана обнаружило несколько десятков нелегальных майнинговых ферм, аффилированных с членами семьи Назарбаева. Часть из точек, расположенных в Павлодарской области, оказались связаны с братом экс-президента Болатом Назарбаевым и предпринимателем Александром Клебановым.