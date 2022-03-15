В Казахстане нашли «серые» майнинговые фермы семьи Назарбаева

В Казахстане нашли десятки «серых» майнинговых ферм брата экс-президента страны Назарбаева

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана обнаружило несколько десятков нелегальных майнинговых ферм, аффилированных с членами семьи бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом пишет портал «Vласть» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявили чиновники, несколько дней назад они начали профилактическую проверку на предмет «серых» станций по добыче криптовалюты. 51 ферму пришлось принудительно отключить от электричества, еще 55 прекратили работу добровольно.

Часть из точек, расположенных в Павлодарской области, оказались связаны с братом экс-президента Болатом Назарбаевым и предпринимателем Александром Клебановым. Другая, находящаяся под Актюбинском, принадлежала зятю политика Кайрату Шарипбаеву и известному бизнесмену Ерлану Нигматулину.

«Они [фермы] не уведомляли уполномоченный орган о начале деятельности либо незаконно подключались к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованно размещались на территории специальных экономических зон, а также уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей», — заявили в пресс-службе.

По итогам проверок было возбуждено 25 уголовных дел, изъято около 67 тысяч единиц оборудования. После этого потребление электричества в стране сократилось на 600 мегаватт в час.

В августе 2021 года эксперты Кембриджского университета установили, что Казахстан вышел на второе место в мире по объемам хешрейта (вычислительных мощностей для майнинга). Показатель резко вырос после запрета криптовалют в Китае весной — тогда добытчики цифровых валют начали массовый исход из страны.

По данным Минэнерго республики, в ушедшем году в Казахстане стали потреблять на семь процентов больше электричества, одним из факторов стал приток майнеров. В январе 2022 года несколько регионов Узбекистана, Казахстана и Киргизии оказались обесточены из-за аварии в энергосистеме. После этого оператор энергосети KEGOC отключил 196 майнинговых ферм до февраля.