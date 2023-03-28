Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:27, 28 марта 2023Россия

Занимающийся боксом россиянин избил сына-второклассника за невыученные уроки

Занимающийся боксом житель Излучинска избил сына-второклассника за невыученные уроки

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Занимающийся боксом житель Излучинска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) избил сына-второклассника за невыученные уроки. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Его сын пришел в класс с синяками. Учителям и одноклассникам мальчик поведал, что отец отхлестал его ремнем и побил учебником за невыученное правило по русскому языку. В школу вызвали родителей второклассника. Мать подтвердила, что ее супруг применял подобные методы воспитания. Сам же россиянин начал все отрицать и дебоширить. Охранники учебного заведения вывели его через черный ход.

По данным издания, мужчина занимался спортом профессионально и даже ездил на турниры. Однако его знакомые не считали, что увлечение помогает растить ребенка. Некоторые сомневались в адекватности жителя Излучинска. Так, по их словам, в 2022 году он скинул в родительскую беседу ложное сообщение о смерти сына, а затем покинул чат.

В отношении россиянина возбудили уголовное и административное дела.

21 марта сообщалось, что жительница Челябинской области систематически била десятилетнего сына проводом и прижигала ноги раскаленным утюгом. В отношении матери ребенка возбудили уголовное дело по статье об истязании, обвинительное заключение по которому уже направлено в суд. Женщину свою вину не признает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
США оценили решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР применить ядерное оружие в любое время
11-летний школьник погиб при попытке сделать селфи под Москвой
СК возбудил дело из-за обстрела поста ДПС и нападения на полицейских
Дизайнер поделился лайфхаками по выбору штор
Назван идеальный размер пениса
На Западе описали реакцию на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Занимающийся боксом россиянин избил сына-второклассника за невыученные уроки
Российский ребенок попал в реанимацию после падения на него футбольных ворот
США предрекли поражение в третьей мировой войне из-за российских «Ясеней»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.