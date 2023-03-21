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12:01, 21 марта 2023Россия

Россиянка била десятилетнего сына проводом и прижигала ноги раскаленным утюгом

В Челябинской области осудят женщину, прижигавшую десятилетнему сыну ноги утюгом

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жительница поселка Вишневогорск Челябинской области систематически издевалась над своим десятилетним сыном. Теперь судьбу россиянки должен решить суд. Об этом пишет региональная прокуратура на своем сайте.

По информации ведомства, с сентября 2021 года по август 2022 года женщина избивала своего сына брючным ремнем и проводом от удлинителя, а также наносила удары стеклянной банкой по голове и прижигала ноги раскаленным утюгом. По результатам экспертизы, здоровью мальчика, в том числе психическому, был причинен вред.

В отношении матери ребенка возбудили уголовное дело по статье об истязании, обвинительное заключение по которому уже направлено в суд. Россиянка свою вину в издевательствах над сыном отрицает. Как сообщает прокуратура, пострадавший школьник изъят из семьи и направлен в социальное учреждение.

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В России дети часто становятся жертвами психического и физического насилия со стороны родных и приемных родителей. Ранее сообщалось, что в Ростовской области отец в течение семи лет жестоко издевался над сыном из-за плохих оценок в школе. В качестве наказания россиянин обжигал ладони ребенка, держа их над горящей конфоркой, колол ему руки иголками, пытался вырвать ногти плоскогубцами и заставлял есть окурки.

Кроме того, августе 2022 года стало известно, что житель Алтая в воспитательных целях пристегивал 11-летнего сына на цепь к тяжелой гире и систематически избивал.

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Константин Лысяков
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