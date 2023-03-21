Россиянка била десятилетнего сына проводом и прижигала ноги раскаленным утюгом

В Челябинской области осудят женщину, прижигавшую десятилетнему сыну ноги утюгом

Жительница поселка Вишневогорск Челябинской области систематически издевалась над своим десятилетним сыном. Теперь судьбу россиянки должен решить суд. Об этом пишет региональная прокуратура на своем сайте.

По информации ведомства, с сентября 2021 года по август 2022 года женщина избивала своего сына брючным ремнем и проводом от удлинителя, а также наносила удары стеклянной банкой по голове и прижигала ноги раскаленным утюгом. По результатам экспертизы, здоровью мальчика, в том числе психическому, был причинен вред.

В отношении матери ребенка возбудили уголовное дело по статье об истязании, обвинительное заключение по которому уже направлено в суд. Россиянка свою вину в издевательствах над сыном отрицает. Как сообщает прокуратура, пострадавший школьник изъят из семьи и направлен в социальное учреждение.

В России дети часто становятся жертвами психического и физического насилия со стороны родных и приемных родителей. Ранее сообщалось, что в Ростовской области отец в течение семи лет жестоко издевался над сыном из-за плохих оценок в школе. В качестве наказания россиянин обжигал ладони ребенка, держа их над горящей конфоркой, колол ему руки иголками, пытался вырвать ногти плоскогубцами и заставлял есть окурки.

Кроме того, августе 2022 года стало известно, что житель Алтая в воспитательных целях пристегивал 11-летнего сына на цепь к тяжелой гире и систематически избивал.