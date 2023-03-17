Россиянин вырывал сыну ногти плоскогубцами и обжигал ладони из-за плохих оценок

Житель Ростовской области вырывал сыну ногти и обжигал ладони из-за плохих оценок

Житель Ростовской области в течение семи лет жестоко издевался над сыном из-за плохих оценок в школе. Об этом сообщает «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, в качестве наказания россиянин обжигал ладони ребенка, держа их над горящей конфоркой, колол руки иголками, пытался вырвать ногти плоскогубцами, морил голодом, бил головой о стену, оставлял на ночь в подъезде, а также заставлял сына есть окурки или разом выкуривать пачку сигарет. Пытки продолжались в течение семи лет, пока в 13-летнем возрасте мальчик не сбежал к подруге, которая уговорила его обратиться в полицию.

Как пишет газета, когда ребенок был в двухлетнем возрасте, от мужчины из-за побоев ушла жена, забрав мальчика. Однако россиянину удалось вернуть сына. Были ли на это законные основания, не уточняется. Вскоре мужчина начал жить с другой женщиной и ее дочерью. В тот же период он потерял работу, начал выпивать и кричать на сына. При этом любовница предпочитала не вмешиваться, так как ее дочь сожитель не трогал.

По информации «КП — Ростов-на-Дону», в начальной школе мужчина начал сильно избивать ребенка из-за плохих оценок и невыученных уроков. Кроме того, мальчик часто оставался голодным, так как отец запрещал ему брать еду из холодильника. В результате школьник был вынужден красть у родителя деньги, чтобы купить себе поесть, после чего тот однажды проколол кожу на пальцах сына швейной иголкой. В другой раз голодный ребенок попался на воровстве булочек в магазине. Тогда россиянин в качестве наказания поднес его руки к горящим конфоркам.

Когда учителя заметили ожоги на руках мальчика, тот объяснил, что якобы «играл в ладушки с горячим чайником». Однако педагоги все равно связались с его отцом и попросили показать сына врачу. В итоге школьника госпитализировали. Со временем, предположительно, из-за психологического насилия, у мальчика стало проявляться непроизвольное мочеиспускание. При этом издание отмечает, что в глазах общественности родитель проявлял себя как ответственный и заботливый отец.

Как пишут авторы материала со ссылкой на помощника прокурора Таганрога Эмилию Образцову, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о систематическом причинении физического и психического насилия. В суде обвиняемый отрицал вину и уверял, что его сын — хороший ребенок. При этом россиянин заявил, что не понимает, почему мальчик обвинил его в насилии.

В результате суд приговорил мужчину к 6,5 года лишения свободы, а также к выплате 500 тысяч рублей компенсации в интересах сына, пишет «КП — Ростов-на-Дону». Мальчик сейчас живет с матерью.

В России дети часто становятся жертвами психического и физического насилия со стороны родных и приемных родителей. В августе 2022 года стало известно, что житель Алтая пристегивал 11-летнего сына на цепь к тяжелой гире в воспитательных целях. Россиянин также систематически избивал мальчика.

Кроме того, в июне 2022 года сообщалось, что житель подмосковной деревни Брехово поливал детей гражданской жены кипятком из чайника и прижигал о них сигареты. Мужчина также лишал 14-летнюю девочку и ее 12-летнего брата еды.