На Украине создали три ударные роты беспилотников

Глава Минцифры Украины Федоров сообщил о создании трех ударных рот беспилотников

На Украине создали первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые могут участвовать в боевых действиях. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в своем Telegram.

«Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали», — заявил глава Минцифры. Федоров отметил, что были переданы пикапы, ударные коптеры и терминалы спутниковой системы Starlink. По его словам, все БПЛА произведены Украиной.

Министр уточнил, что «частные доноры» приобрели оборудование для этих рот. Как утверждает Федоров, беспилотники будут применяться для разведки, а также выполнять ударные миссии. В их задачи входит и наведение артиллерии, добавил он. Кроме того, министр сказал, что пикапы необходимы для эвакуации раненых, рейдов мобильных групп и доставки грузов.

В январе Министерство обороны Украины заключило 16 контрактов с отечественными производителями БПЛА. Сообщалось, что в 2023 году будут увеличены закупки беспилотников для армии страны. Помимо этого, планировалось направить около 20 миллиардов гривен на БПЛА.