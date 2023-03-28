Стало известно о желании Берлускони найти дом с бункером

La Stampa: Берлускони и его подруга Фашина ищут дом с бункером на случай ядерной войны

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и его подруга, депутат национального парламента Марта Фашина обеспокоены угрозой ядерной войны. Об этом пишет газета La Stampa.

Отмечается, что первой выразила желание найти дом с бомбоубежищем 33-летняя Фашина, которая призналась в этом в беседе с несколькими людьми. По ее словам, они с Берлускони ищут жилище, чтобы «спастись от ядерной волны, которая может возникнуть в результате атаки в Англии». По данным источников, в резиденции политика создали «список людей, которые должны быть спасены в случае ядерного апокалипсиса».

«Но есть еще одна тема, которая беспокоит эту пару: кому оказать гостеприимство в случае, если произойдет непоправимое. И здесь мы возвращаемся к списку. Окей, члены семьи. Само собой разумеется. А друзья? А коллеги по партии?» — задались вопросом авторы материала.

В свою очередь газета Libero сообщила о беспокойных настроениях в окружении Берлускони. По данным издания, Фашина прикладывает все усилия для поиска нужного дома с бомбоубежищем. Однако найти здание, отвечающее запросам политика, довольно трудно.

Ранее Берлускони сделал заявление по Украине. Он призвал стороны конфликта к дипломатическому решению.

