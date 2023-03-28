Канада выделит Украине 1,8 миллиарда долларов кредита по линии МВФ

Канада выделит Киеву кредит на 1,8 миллиарда долларов по линии МВФ в 2023 году

Канада предоставит Киеву кредит на 2,45 миллиарда канадских долларов (1,8 миллиарда американский долларов) по линии Международного валютного фонда (МВФ) в 2023 году. Об этом со ссылкой на проект бюджета пишет РИА Новости.

Уточняется, что средства пойдут на помощь в обеспечении украинцев необходимыми услугами. Деньги выделят из «Администрируемого счета для Украины» МВФ. В нем собраны 2,8 миллиарда долларов США от Канады и международных партнеров.

В феврале сообщалось, что Канада выделит Украине новый пакет помощи в размере 32 миллионов долларов. Помощь включает в себя 7,5 миллиона долларов, которые будут направлены на усилия по разминированию, и более 13 миллионов долларов на меры по обеспечению подотчетности. Более 12 миллионов долларов пойдут на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.