Канада выделит Украине новую помощь в размере 32 миллиона долларов

Канада анонсировала новый пакет помощи Киеву в размере 32 миллиона долларов

Канада выделит Украине новый пакет помощи в размере 32 миллиона долларов. Об этом в пятницу, 24 февраля, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

«Мелани Жоли, министр иностранных дел, сегодня объявила о выделении Канадой более 32 миллионов долларов на поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации Украины» , — говорится в заявлении.

Помощь включает в себя 7,5 миллиона долларов, которые будут направлены на усилия по разминированию, и более 13 миллионов долларов на усилия по обеспечению подотчетности. Более 12 миллионов долларов пойдут на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

В заключение отмечается, что Канада всегда будет солидарна с народом Украины и продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность республики.

24 февраля Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере 2 миллиардов долларов. В него, помимо прочего, войдет финансирование тренировок, технического обслуживания и поддержки.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Канаде присоединиться к авиационной коалиции. По его словам, такая коалиция сейчас создается.