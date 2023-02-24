Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 24 февраля 2023Мир

Канада выделит Украине новую помощь в размере 32 миллиона долларов

Канада анонсировала новый пакет помощи Киеву в размере 32 миллиона долларов

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Канада выделит Украине новый пакет помощи в размере 32 миллиона долларов. Об этом в пятницу, 24 февраля, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

«Мелани Жоли, министр иностранных дел, сегодня объявила о выделении Канадой более 32 миллионов долларов на поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации Украины» , — говорится в заявлении.

Помощь включает в себя 7,5 миллиона долларов, которые будут направлены на усилия по разминированию, и более 13 миллионов долларов на усилия по обеспечению подотчетности. Более 12 миллионов долларов пойдут на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

Материалы по теме:
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023

В заключение отмечается, что Канада всегда будет солидарна с народом Украины и продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность республики.

24 февраля Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере 2 миллиардов долларов. В него, помимо прочего, войдет финансирование тренировок, технического обслуживания и поддержки.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Канаде присоединиться к авиационной коалиции. По его словам, такая коалиция сейчас создается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Польша доставила на Украину танки Leopard
Канада выделит Украине новую помощь в размере 32 миллиона долларов
Стилист Лисовец назвал три главных направления современной моды
Франция заявила о намерении усилить военную помощь Киеву
Украина денонсировала договоры с Россией о сотрудничестве в Азовском море
Россиянин спрыгнул с парашютом с 23-го этажа на капот чужого авто
Задержание ранившего сотрудника ОМОН в Петербурге показали на видео
На Украине оценили план Китая по урегулированию конфликта
«Фруктовый» проект ЖК на западе Москвы восхитил пользователей сети
Организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.