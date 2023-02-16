Глава МИД Украины Кулеба предложил Канаде присоединиться к авиационной коалиции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Канаде присоединиться к авиационной коалиции. Его слова в четверг, 16 февраля, приводит РИА Новости.

«Я передал [главе МИД Канады] Мелани [Жоли] приглашение присоединиться к новой коалиции, которую мы создаем, это авиационная коалиция», — уточнил Кулеба.

В конце января глава МИД Украины сообщил, что Европейский союз начал рассматривать вопрос передачи Киеву истребителей американского производства F-16. В свою очередь представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что республике необходимо около 200 F-16.

Между тем в Германии подчеркнули, что речи о поставках боевых самолетов не идет. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страна старается избежать эскалации между Россией и Североатлантическим альянсом. Также президент США Джо Байден заявил, что американская сторона не будет поставлять украинским военным истребители F-16.

В то же время посольство России в Великобритании пригрозило всему миру военно-политическими последствиями из-за возможных поставок британских истребителей Украине. В дипмиссии указали, что Киев может использовать западные самолеты для авиационных налетов на города в новых российских регионах.