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15:27, 30 января 2023Мир

Германия высказалась по поводу поставок Украине истребителей

Канцлер Германии Шольц не планирует менять позицию и поставлять Украине истребители

Фото: Shutterstock

Канцлер Германии Олаф Шольц не изменил свою позицию по поводу передачи Украине истребителей. Берлин не планирует поставлять боевые самолеты Киеву. Об этом высказалась заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман, передает РИА Новости.

«Федеральный канцлер на прошедшей неделе уже высказался по этой теме в бундестаге, он также вчера в ходе своей поездки по Южной Америке заявил, что по этой теме все уже сказано, что речи о боевых самолетах не идет», — сообщила Хофман.

Помимо этого, Шольц уточнил, что «ни в коем случае» страны НАТО не введут над Украиной бесполетную зону. По мнению немецкого канцлера, ФРГ старается избежать эскалации между Россией и Североатлантическим альянсом.

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29 января глава Минобороны Украины Алексей Резников допустил поставки истребителей НАТО Киеву. Резников выразил надежду, что «еще две недели обсуждения с европейскими и западными партнерами вопроса о военных самолетах приведут к конкретным обещаниям». Информация о том, что Украина намерена получить от Запада американские F-16, появилась 28 января. Киевом рассматриваются и другие варианты — например, шведские самолеты Gripen и французские Rafale.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не станет поставлять истребители на Украину. По словам Писториуса, истребители представляют собой «гораздо более сложные системы, чем танки, обладают иным радиусом действия и огневой мощью».

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Варвара Кошечкина
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