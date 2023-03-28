Появились подробности смерти троих курсантов в казарме под Петербургом

Shot: курсанты умерли в казарме Военной академии под Петербургом в течение 1,5 часа

Трое курсантов умерли в казарме Военной академии связи имени Буденного под Санкт- Петербургом в течение 1,5 часа. Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

По предварительным данным, у всех молодых людей перед смертью изо рта шла пена. Курсанты до происшествия в течение дня были в увольнительной и прибыли в часть только на вечернее построение.

О смерти молодых людей в Сертолово Ленинградской области в Военной академии связи имени Буденного стало известно во вторник, 28 марта. Согласно информации Telegram-канала «Mash на Мойке», двум из трех погибших было по 19 лет, они приехали из Владивостока и Нальчика и служили по контракту с 2022 года.

Вернувшись, после отбоя они, как и все сослуживцы, легли спать, а утром почувствовали себя плохо. Помощь, которую молодым людям пытались оказать, не возымела эффекта, они скончались в казарме.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать обстоятельства гибели курсантов под Санкт-Петербургом.