Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 28 марта 2023Россия

Появились подробности смерти троих курсантов в казарме под Петербургом

Shot: курсанты умерли в казарме Военной академии под Петербургом в течение 1,5 часа

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Трое курсантов умерли в казарме Военной академии связи имени Буденного под Санкт- Петербургом в течение 1,5 часа. Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

По предварительным данным, у всех молодых людей перед смертью изо рта шла пена. Курсанты до происшествия в течение дня были в увольнительной и прибыли в часть только на вечернее построение.

О смерти молодых людей в Сертолово Ленинградской области в Военной академии связи имени Буденного стало известно во вторник, 28 марта. Согласно информации Telegram-канала «Mash на Мойке», двум из трех погибших было по 19 лет, они приехали из Владивостока и Нальчика и служили по контракту с 2022 года.

Вернувшись, после отбоя они, как и все сослуживцы, легли спать, а утром почувствовали себя плохо. Помощь, которую молодым людям пытались оказать, не возымела эффекта, они скончались в казарме.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать обстоятельства гибели курсантов под Санкт-Петербургом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на решение СБ ООН по «Северным потокам»
В Грузии начался митинг из-за вручения премии Саакашвили
На АЗС Франции начался дефицит топлива из-за забастовок
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
На Украине начали блокировать Starlink
НХЛ оценит целесообразность ЛГБТ-акций после отказов клубов от участия в них
Российский школьник выпрыгнул из окна четвертого этажа ради встречи с другом
Напавшую с ножом на россиян украинку приговорили к тюремному сроку на Кипре
Реки в России захотели сделать чище
Появились подробности смерти троих курсантов в казарме под Петербургом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.