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10:26, 28 марта 2023Россия

Трех курсантов Военной академии нашли мертвыми в казарме под Петербургом

Mash: под Санкт-Петербургом в казарме Военной академии нашли мертвыми трех курсантов

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Сертолово Ленинградской области трех курсантов Военной академии связи имени Буденого нашли мертвыми в казарме. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По данным авторов канала, двум погибшим было 19 лет, они приехали из Владивостока и Нальчика и служили по контракту с 2022 года. Трое россиян вернулись из увольнения в понедельник, 26 марта, — они присутствовали на построении и впоследствии легли спать.

На следующее утро трем курсантам стало плохо — у них появились признаки эпилепсии, и пошла пена изо рта. На их телах не обнаружили телесных повреждений. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели россиян под Петербургом.

Ранее в военном эшелоне поезда, который отправлялся из Тюмени на учения, нашли мертвого мужчину. Предварительно, мобилизованный почувствовал себя плохо в одном из российских городов. До этого правительство Хакасии сообщало о гибели резервиста в войсковой части в Омске. Предварительно удалось установить, что смерть военнослужащего наступила в результате болезни.

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Анастасия Шейкина
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