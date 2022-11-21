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17:20, 21 ноября 2022Россия

В военном эшелоне поезда нашли мертвого россиянина

72.RU: в военном эшелоне поезда нашли мертвым жителя Тюмени, следователи начали проверку

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В военном эшелоне поезда, который отправлялся из Тюмени на учения, нашли мертвого мужчину, следователи начали проводить проверку. Об этом сообщает портал 72.RU.

По данным издания, мобилизованный почувствовал себя плохо в одном из российских городов 12 ноября, позже медики диагностировали смерть.

Следователи пояснили, что не могут предоставить сведения о причинах смерти жителя Тюмени.

«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка в порядке статей "Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" и "Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении". В рамках проверки выясняются все обстоятельства происшествия», — заявили в Военном следственном управлении СК России по ЦВО.

В октябре правительство Хакасии сообщало о гибели резервиста в войсковой части в Омске. Предварительно удалось установить, что смерть военнослужащего наступила в результате болезни.

Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования близким резервиста и пообещал оказать им всю необходимую поддержку.

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Анна Щербакова
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