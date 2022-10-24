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13:47, 24 октября 2022Россия

Мобилизованный россиянин умер в войсковой части Омска

Правительство Хакасии сообщило о гибели мобилизованного в войсковой части в Омске

Фото: пресс-служба Главы РХ / Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия

Мобилизованный россиянин Михаил Кулинченко умер в возрасте 48 лет в войсковой части в Омске. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Республики Хакасия.

По предварительным данным властей, смерть военнослужащего наступила в результате болезни, однако точная причина еще уточняется. Известно, что Кулинченко был призван Абаканским военным комиссариатом в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным.

Погибший житель Хакасии проходил военную подготовку в звании старшего лейтенанта с учетом опыта специальной военной операции. Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования близким военного и пообещал оказать им всю необходимую поддержку.

20 октября призванный в рамках частичной мобилизации житель Лесосибирска Красноярского края Валерий Соблаков скончался в военной части Кемеровской области. До этого сообщалось, что еще один мобилизованный умер в Новосибирском высшем военном командном училище. По данным портала «Сибкрай», резервиста могли убить. Также депутат Госдумы Максим Иванов и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ранее сообщали о случаях смерти мобилизованных граждан на Урале.

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Варвара Кошечкина
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