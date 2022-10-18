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10:06, 18 октября 2022Россия

Еще один мобилизованный умер в военном училище в российском регионе

Омбудсмен подтвердила смерть еще одного мобилизованного в Новосибирском военном училище
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Еще один мобилизованный умер в Новосибирском высшем военном командном училище. Эту информацию подтвердила агентству «Сибкрай» уполномоченный по правам человека в российском регионе Нина Шалабаева.

По данным новосибирского издания, резервиста могли убить. Источник в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России рассказал «Сибкраю» о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

«Факт второй смерти подтвержден. Работают следственные органы. Больше информации они не дают», — сказала новосибирский омбудсмен.

Другое региональное издание NGS.ru направило запрос в Главное военное следственное управление СКР с просьбой подтвердить или опровергнуть смерть двух мобилизованных. Пока комментариев не поступало.

6 октября сообщалось, что в палаточном лагере для мобилизованных в новосибирском Академгородке умер 35-летний житель Братска. Спустя несколько дней на территории Новосибирского высшего военного командного училища в Академгородке обнаружили тело еще одного погибшего мобилизованного. Тогда отмечалось, что идут следственные мероприятия.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.

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Анна Щербакова
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