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35-летний россиянин умер в палаточном лагере для мобилизованных

Житель Братска умер в палаточном лагере для мобилизованных в новосибирском Академгородке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Братска умер в палаточном лагере для мобилизованных в Академгородке Новосибирска. Об этом сообщает издание «Курьер. Среда».

Как рассказала мать 35-летнего россиянина в «Одноклассниках», мужчина отправился в военкомат добровольно.

Женщине сообщили, что ее сын «скончался, как будто от сердечного приступа». При этом она уверяет, что мужчина никогда не жаловался на проблемы с сердцем.

Она рассказала, что в Братске у сына остались жена и шестеро детей. Сейчас устанавливается причина смерти. Власти Братска пообещали помочь доставить тело в город и организовать похороны, пишет портал Sibnovosti.ru.

В российских регионах за последнее время произошло несколько похожих историй. Так, в Пензе 41-летний мобилизованный умер во время учебных занятий на полигоне.

Еще раньше доброволец из Красноярска скончался после конфликта с сослуживцем в военной части Омска.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

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Анна Щербакова
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