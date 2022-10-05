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Мобилизованный россиянин умер во время занятий на полигоне

«Пенза-Информ»: в Пензе мобилизованный умер во время учебных занятий на полигоне

Фото: Reuters

В Пензе 41-летний мобилизованный умер во время учебных занятий на полигоне. Об этом сообщает издание «ПензаИнформ».

По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ. Погибший россиянин был призван по повестке.

Представители городской администрации и прокуратуры пока никак не комментировали случившееся.

В российских регионах за последнее время произошло несколько похожих историй. Так, мобилизованный житель Красноярска скончался после конфликта с сослуживцем в военной части Омска.

Еще раньше в Свердловской области мобилизованный покончил с собой. А в Новосибирской области, по словам регионального омбудсмена Нины Шалабаевой, мобилизованный умер во сне в воинской части.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране с 21 сентября.

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Анна Щербакова
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