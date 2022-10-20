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15:08, 20 октября 2022Россия

«Слегка приболевший» мобилизованный умер в российской военной части

«Слегка приболевший» мобилизованный из Красноярского края умер в военной части

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Призванный в рамках частичной мобилизации житель Лесосибирска Красноярского края Валерий Соблаков скончался в военной части Кемеровской области. Об этом сообщает портал Ngs24.ru.

Факт смерти мобилизованного подтвердили изданию в местной администрации и в призвавшем мужчину военкомате, а также близкие скончавшегося.

По словам родственников мужчины, у Соблакова был хронический бронхит, а 14 октября он рассказал, что чувствует себя нормально, только «слегка приболел». По официальной информации, мобилизованный скончался на следующий день.

«Когда мы его провожали, у него было нормальное самочувствие (...) Он ни на что не жаловался. Я беспокоилась, спрашивала, есть ли в части медпункт. Он говорил, что есть, и мужики делятся таблетками», — приводит Ngs слова сестры мобилизованного Ольги.

Ранее сообщалось, что еще один мобилизованный умер в Новосибирском высшем военном командном училище. По данным портала «Сибкрай», резервиста могли убить. Также депутат Госдумы Максим Иванов и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ранее сообщали о случаях смерти мобилизованных граждан на Урале.

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Валерий Розенберг
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