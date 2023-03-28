Блогерша похвасталась безаварийной ездой и через шесть дней погибла в ДТП

Блогерша Кара Санторелли погибла в ДТП после публикации видео о безаварийной езде

Блогерша Кара Санторелли из Флориды, США, погибла в автокатастрофе через шесть дней после публикации видео, в котором она похвасталась безаварийной ездой. Как сообщает издание indy100, девушке было 18 лет.

За несколько дней до гибели Санторелли выложила в TikTok видео, что никогда не попадала в ДТП. «Когда меня пытаются назвать плохим водителем, но на самом деле я никогда никого не сбивала и не врезалась в другие авто», — подписала она видео.

17 марта блогерша попала в аварию. Виновником был другой водитель: он въехал в автомобиль Санторелли. В результате лобового столкновения погибли оба водителя.

Ролик блогерши в TikTok набрал более 16,5 миллиона просмотров. В комментариях к нему многие пользователи раскритиковали алгоритмы соцсети, продолжавшие продвигать видео даже после смерти девушки. «Виноват другой человек, а не она. Покойся с миром», — написал под видео один из пользователей.

Ранее в марте сообщалось о смерти 30-летней блогерши из Великобритании Джиан Томас. Она умерла через два дня после того, как опубликовала в TikTok видео с жалобами на сильную головную боль.