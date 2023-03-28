Назван крупнейший в мире кредитор стран-должников

Всемирный банк: Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире кредитором развивающихся стран

За последние десятилетия самым крупным кредитором развивающихся стран, обогнав США, стал Китай, свидетельствуют результаты исследования экономистов Всемирного банка, исследовательского проекта AidData в Колледже Уильяма и Мэри, Гарвардского университета и Кильского института мировой экономики Германии.

С 2000 по 2021 год КНР направила около 240 миллиардов долларов экстренной помощи 22 странам, столкнувшимся с серьезными долговыми проблемами. В том числе речь идет об Аргентине, Пакистане и Нигерии. В качестве источника кредитов для спасения государств с долговыми трудностями Пекин использует огромные резервы своего Центробанка — они оцениваются в 3,3 триллиона долларов.

В основном кредиты предоставлялись через линии своп-соглашений Народного банка Китая (НБК) — фактически это кредиты с низкой процентной ставкой между центральными банками в юанях. За несколько лет Пекин направил финансовую помощь нуждающимся странам в большем объеме, чем Международный валютный фонд (МВФ). Аналитики утверждают, что целью заключения таких соглашений стало стимулирование использования китайской валюты в международной торговле.

Текущую политику ЦБ Китая в разговоре с Bloomberg раскритиковала бывший главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт. Эксперт видит в спасении государств-должников серьезный кризис и начало длительного периода долговых трудностей для этих стран. Кроме того, по ее мнению, КНР не пытается решить проблемы бедных стран, которые из-за роста долгов сталкиваются с более серьезными финансовыми проблемами.

С мнением Рейнхарт соглашаются американские чиновники. Они подчеркивают, что Китай заманил развивающиеся страны в долговую ловушку, и теперь те просят о помощи у МВФ.

Год назад Всемирный банк сообщал, что политика массового кредитования развивающихся стран, которую в последние десятилетия проводили китайские власти, привела к тому, что многие правительства перестали платить по долгам. С 2008 года, если учитывать скрытые дефолты, Китай столкнулся с 71 реструктуризацией займов, то есть, по сути, с невыплатой долгов. На нее пошли африканские страны, Куба, Ирак, Казахстан, Киргизия, Украина, Таджикистан, Венесуэла.