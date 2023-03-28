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14:10, 28 марта 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Кубань опасности

ГУ МЧС по Кубани: в горах региона объявлено штормовое предупреждение

Фото: Matea Nikolina / Unsplash

Российских туристов предупредили о надвигающейся на Кубань опасности — в горах региона действует штормовое предупреждение. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кубани.

В ведомстве указали, что штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горах Краснодарского края на высоте более 1500 метров (исключая Сочи) в период с 18:00 вторника, 28 марта, до 18:00 четверга, 30 марта.

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Спасатели предупреждают россиян, что находиться в горах во время непогоды опасно. В случае, если туристы застанут сход лавины, им необходимо уйти в сторону.

Ранее в марте российский турист умер во время отдыха в спортивно-туристическом комплексе Южно-Сахалинска «Горный воздух» на глазах у жены. Несчастный случай произошел с 63-летним жителем Приморского края. Россиянину стало плохо при подъеме в кресле канатной дороги «Юг», после чего он потерял сознание.

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Фариза Бацазова
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