В Москве выросла доля ипотечных сделок

Росреестр: доля ипотечных сделок в новостройках Москвы выросла до 57%

В январе-феврале 2023 года доля ипотечных сделок в новостройках Москвы выросла по сравнению с результатом прошлого года. О том, что в столице стали чаще брать кредиты на жилье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Всего за указанный период в Москве зарегистрировали 8,9 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств. На такие сделки пришлось 57,8 процента от всех оформленных в городе ДДУ против 48,9 процента в январе-феврале 2022 года.

В феврале количество зарегистрированных ДДУ с привлечением ипотеки составило 4,1 тысячи — 56,6 процента от всех сделок с новостройками. Значение превысило результат февраля 2022 года на 6,1 процента.

Ранее эксперты БКИ «Скоринг бюро» выяснили, что в феврале 2023 года в России стали выдавать больше ипотечных кредитов — относительно января положительная динамика достигла 47 процентов. Во втором месяце текущего года в стране выдали 103,7 тысячи кредитов, при этом в январе показатель находился на уровне 70,5 тысячи.