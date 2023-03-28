Доктор Мясников обратился к россиянам после смерти студентки медвуза

Мясников предостерег россиян от экспериментов со здоровьем после смерти студентки медвуза

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к россиянам и предостерег их от экспериментов со здоровьем после новости о смерти в Москве студентки медвуза, которая принимала препарат для повышения иммунитета без назначения врача. Соответствующий пост появился в Telegram-канале доктора.

«Постоянно вижу как люди в погоне за "здоровьем" испытывают судьбу! Диковинные диеты, голодание, БАДы, заморские травы… По зарубежным данным, 10 процентов всех госпитализаций в Европе происходят из-за неправильного применения лекарственных препаратов», — написал Мясников.

Врач заявил, что 20 процентов смертельных острых токсических поражений печени являются результатом применения якобы натуральных препаратов на травах. «Что уж говорить о внутривенном введении непроверенных и незарегистрированных веществ, прямо в кровь!» — добавил он. Помимо того, Мясников подчеркнул, что сама инъекция несет риски инфекций, как местных, так и гепатитов, ВИЧ и не только.

Специалист также критически высказался о татуировках, отметив, что многие из компонентов красок для них официально относятся к канцерогенам. По его словам, красители для татуировок, остающиеся в коже навсегда, могут быть ответственны за боль, испытываемую пациентами при проведении МРТ.

В заключение Мясников посоветовал россиянам «не искать на свою голову неприятностей». «Хотите быть здоровыми — будьте ими! Но здоровье начинается с головы, нездоровье — там же!» — подытожил врач.

О смерти студентки пятого курса Сеченовского университета, самостоятельно принимавшей препарат для повышения иммунитета, сообщалось 27 марта. Уточнялось, что девушку доставили в реанимацию института Склифосовского, врачи поставили ей диагноз «отравление медицинскими препаратами», однако спасти ее не удалось. Следователи начали проверку случившегося.