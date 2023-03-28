В Донецке под завалами дома нашли тела погибших в результате обстрела ВСУ

Мэр Донецка сообщил о найденных под завалами двоих погибших в результате обстрела ВСУ

В Донецке под завалами дома, ранее обстрелянного Вооруженными силами Украины (ВСУ), обнаружили тела двоих человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«На первом этаже под завалами в доме, пострадавшем в результате вчерашнего обстрела, найдены тела погибших мужчины 1960 года рождения и женщины 1962 года рождения», — заявил он и добавил, что дом находится на улице Куйбышева в Киевском районе города.

27 марта Кулемзин сообщил о жертвах в результате удара украинской армии по Калининскому району Донецка. По его словам, обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Мэр уточнил, что также произошло возгорание возле дворца спорта «Дружба» и было повреждено остекление в зданиях школы № 95 и детского сада № 129.