Стало известно о жертвах удара ВСУ по району Донецка

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о жертвах в результате удара ВСУ по Калининскому району

По предварительным данным, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Калининскому району Донецка есть жертвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Градоначальник отметил, что в результате обстрела района из реактивных систем залпового огня (РСЗО) произошло возгорание возле дворца спорта «Дружба» и было повреждено остекление в зданиях школы № 95 и детского сада № 129.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о серии взрывов в Мелитополе Запорожской области. По его словам, ВСУ нанесли удар по городу управляемыми ракетами. По предварительной информации, в результате пострадали четыре человека.