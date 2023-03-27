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12:24, 27 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о жертвах удара ВСУ по району Донецка

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о жертвах в результате удара ВСУ по Калининскому району

Фото: Pavlo Kyrylenko / Reuters

По предварительным данным, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Калининскому району Донецка есть жертвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Градоначальник отметил, что в результате обстрела района из реактивных систем залпового огня (РСЗО) произошло возгорание возле дворца спорта «Дружба» и было повреждено остекление в зданиях школы № 95 и детского сада № 129.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о серии взрывов в Мелитополе Запорожской области. По его словам, ВСУ нанесли удар по городу управляемыми ракетами. По предварительной информации, в результате пострадали четыре человека.

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Алевтина Запольская
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