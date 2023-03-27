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08:49, 27 марта 2023Бывший СССР

Рогов заявил о взрывах в Мелитополе

Рогов заявил, что в Мелитополе Запорожской области произошла серия взрывов

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Мелитополе Запорожской области произошла серия взрывов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Мелитополе громко. Около 08:15 в разных частях города были слышны несколько взрывов», — заявил он. По словам Рогова, наиболее «громко» было в северной части Мелитополя. Согласно предварительной информации, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), добавил он.

Утром 23 марта в Мелитополе произошел взрыв. Администрация города сообщила, что сработало самодельное взрывное устройство (СВУ) на улице Крупской. Кроме того, Рогов назвал инцидент терактом и попыткой украинской стороны дестабилизировать обстановку. Он уточнил, что взрыв произошел недалеко от пожарной части.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» добавил, что в результате пострадал сотрудник полиции. Как утверждал Рогов, полицейский находился в стабильном состоянии, ему оказывали всю необходимую медицинскую помощь.

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Кристина Есикова
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