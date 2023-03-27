Стали известны подробности серии взрывов в Мелитополе

Рогов: в результате удара ВСУ по Мелитополю, предварительно, пострадали четыре человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Мелитополю Запорожской области, в результате, предварительно, пострадали четыре человека. Такие подробности серии взрывов в городе назвал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ нанесли артиллерийский удар по мирному городу. (...) По предварительной информации, пострадали четыре человека», — заявил он.

Рогов уточнил, что также были повреждены несколько строений, в том числе частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. По его словам, предположительно, бойцы ВСУ произвели обстрел Мелитополя из населенного пункта Орехов.

Утром 27 марта Рогов сообщил, что в городе произошло несколько взрывов. Наиболее «громко» было в северной части Мелитополя, отметил председатель движения «Мы вместе с Россией». Кроме того, ссылаясь на предварительную информацию, он добавил, что сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).