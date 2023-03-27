Рогов рассказал об ударе управляемыми ракетами по Мелитополю

Рогов рассказал, что украинские военные нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по Мелитополю Запорожской области управляемыми ракетами. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Удар был нанесен управляемыми ракетами. Какой это был вид ракет, сейчас устанавливают специалисты», — сообщил он. Рогов считает, что украинские военнослужащие хотели сорвать восстановление мирной жизни в Мелитополе и вызвать у жителей города панику.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил о серии взрывов в населенном пункте. По его словам, наиболее «громко» было в северной части Мелитополя. Позднее Рогов уточнил, что в результате артиллерийского удара ВСУ пострадали четыре человека. Как он утверждал, было частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Предположительно, украинская армия произвела обстрел города из населенного пункта Орехов, добавил Рогов.