Рогов рассказал об ударе управляемыми ракетами по Мелитополю
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по Мелитополю Запорожской области управляемыми ракетами. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Удар был нанесен управляемыми ракетами. Какой это был вид ракет, сейчас устанавливают специалисты», — сообщил он. Рогов считает, что украинские военнослужащие хотели сорвать восстановление мирной жизни в Мелитополе и вызвать у жителей города панику.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил о серии взрывов в населенном пункте. По его словам, наиболее «громко» было в северной части Мелитополя. Позднее Рогов уточнил, что в результате артиллерийского удара ВСУ пострадали четыре человека. Как он утверждал, было частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Предположительно, украинская армия произвела обстрел города из населенного пункта Орехов, добавил Рогов.