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12:01, 27 марта 2023Бывший СССР

Рогов рассказал об ударе управляемыми ракетами по Мелитополю

Рогов рассказал, что украинские военные нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по Мелитополю Запорожской области управляемыми ракетами. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Удар был нанесен управляемыми ракетами. Какой это был вид ракет, сейчас устанавливают специалисты», — сообщил он. Рогов считает, что украинские военнослужащие хотели сорвать восстановление мирной жизни в Мелитополе и вызвать у жителей города панику.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил о серии взрывов в населенном пункте. По его словам, наиболее «громко» было в северной части Мелитополя. Позднее Рогов уточнил, что в результате артиллерийского удара ВСУ пострадали четыре человека. Как он утверждал, было частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Предположительно, украинская армия произвела обстрел города из населенного пункта Орехов, добавил Рогов.

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Кристина Есикова
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