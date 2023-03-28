В Донецке нашли установленные ВСУ немецкие противотанковые мины

В Донецке нашли немецкие противотанковые мины, установленные дистанционно бойцами ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) дистанционно установили немецкие противотанковые мины АТ2 на части территории Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

Уточняется, что это первый случай обнаружения подобных мин, которые были установлены на северо-западе города в поселке шахты «Октябрьский рудник». По информации СЦКК, украинские военные дистанционно минировали местность, используя РСЗО типа MARS II (M270 MLRS). Некоторые ракеты удалось перехватить системами противовоздушной обороны (ПВО), но один снаряд раскрыл кассеты и сбросил мины АТ2 на жилой поселок.

Отмечается, что основным датчиком цели является гибкая металлическая антенна, при перемещении которой на заданный угол срабатывает взрыватель. Одна из таких мин, упавшая около машины, среагировала на нее и взорвала автомобиль из-за наличия магнитного датчика, реагирующего на крупные металлические объекты.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ минируют дороги и строят фортификационные сооружения на купянском направлении. По его словам, военные ведут инженерные работы, подвергая опасности мирных жителей. Марочко уточнил, что украинские бойцы устанавливают минные заграждения даже в тех районах, где ранее передвигались граждане. При этом указатели об опасности практически не расставляются, подчеркнул он.