Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:15, 28 марта 2023Наука и техника

Впервые обнаружен перетягивающий гелий белый карлик

Nature: обнаружен аккрецирующий гелий белый карлик-прародитель сверхновых типа Iax

Изображение: F. Bodensteiner / ESO

Астрономы обнаружили необычную двойную звездную систему, в которой белый карлик аккрецирует гелий от звезды-компаньона и сжигает его. Существование таких объектов предсказывалось более 30 лет, однако до сих пор они никогда не наблюдались. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Система [HP99] 159 была обнаружена благодаря яркому, так называемому сверхмягкому рентгеновскому излучению, которое возникает в результате реакций термоядерного синтеза в перетекшем газе вблизи поверхности белого карлика. Измеренная светимость предполагает, что масса белого карлика растет медленнее, чем считалось возможным ранее.

Белые карлики, аккрецирующие вещество, при превышении предела массы, называемой пределом Чандрасекара, взрываются в виде сверхновой типа Ia. Несколько десятков источников сверхмягкого рентгеновского излучения, в которых белый карлик аккрецирует богатую водородом материю от звезды-донора, были обнаружены и предложены в качестве прародителей сверхновых типа Ia. Однако до сих пор ученые не обнаруживали сверхновые этого типа, которые во время вспышки выдували бы водород.

Около 30 лет назад было предсказано существование белых карликов, которые притягивают к себе не водород, а гелий, и эта разновидность аккреции помогла бы обойти проблему с отсутствием наблюдений водородных выбросов. Предполагается, что система [HP99] 159 способна объяснить происхождение до 30 процентов всех сверхновых типа Ia, которые можно выделить в субпопуляцию Iax.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о переброске техники и резервов ВСУ в сторону Славянска
В МИД прокомментировали американский «Саммит за демократию»
Впервые обнаружен перетягивающий гелий белый карлик
Вооруженный мужчина со стрельбой похитил многодетную россиянку
В российском регионе оценили ущерб от затонувшей баржи
Александр Васильев назвал визуально старящие цвета в одежде
Стало известно об остановке распространения некроза у Костомарова
Доктор Мясников обратился к россиянам после смерти студентки медвуза
Украинский министр обороны опубликовал видео своего катания на британском танке
109-летняя женщина назвала упрямство и трехразовое питание секретом долголетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.