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15:06, 28 марта 2023Экономика

В Евросоюзе заявили о возможной нехватке газа в следующем отопительном сезоне

Минэнерго Швеции: в ЕС сохраняются риски нехватки энергоресурсов следующей зимой

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Для Европы перед следующим отопительным сезоном сохраняются риски нехватки энергоресурсов, несмотря на заполненность подземных газовых хранилищ (ПХГ), заявила глава министерства энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш. Ее слова приводит РИА Новости.

Министр уточнила, что переключение на других поставщиков после отказа Евросоюза от российского топлива не решит проблему нехватки энергоресурсов в регионе. Буш считает, что необходимо продолжить работу по продвижению возобновляемой энергетики.

«Текущий уровень заполненности газовых хранилищ по итогам отопительного сезона говорит от том, что к следующей зиме мы подойдем в лучших условиях, но опасность все еще сохраняется», — сказала Буш. Глава ведомства добавила, что ЕС продолжит принимать меры для снижения зависимости от ископаемых ресурсов.

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По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы на 26 марта, ПХГ ЕС заполнены на 56,02 процента, что примерно на 20 процентов выше, чем средний остаток к этому периоду за последние пять лет. Для сравнения, в сезоне 2021-2022 года заполненность хранилищ опустилась ниже 60 процентов уже 15 декабря.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза одобрили продление плана экономии газа еще на год. Впервые о добровольном сокращении потребления на 15 процентов государства блока договорились в начале августа 2022 года, благодаря чему смогли успешно пройти отопительный сезон.

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