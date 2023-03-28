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14:31, 28 марта 2023Экономика

В Евросоюзе продлят план экономии газа на год

Министры энергетики ЕС договорились о продлении сокращения потребления газа на 15% на год

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министры энергетики стран Евросоюза одобрили продление плана экономии газа еще на год. Об этом пишет Reuters.

Речь идет о добровольном сокращении газа на 15 процентов — государства блока договорились об этом в начале августа 2022 года. Действие текущего соглашения заканчивалось 31 марта, теперь оно продлено до 31 марта 2024 года. Блок пошел на такой шаг в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Снижение предполагается по сравнению со средним показателем за последние пять лет, конкретные решения для реализации цели страны выбирают самостоятельно. Для тех государств, которые не соединены с общей газовой системой блока и не синхронизированы с общеевропейской электросистемой (речь идет о странах Прибалтики), предусмотрены исключения. Также предусмотрены определенные послабления и для тех, кто уже выполнил цели по заполнению газовых хранилищ, в том случае, если газ важен для работы промышленности.

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В том числе благодаря сокращению спроса Европе за год удалось снизить потребление газа на 13 процентов. Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что показатель является самым большим за всю историю существования блока.

При этом за 2022 год экспорт российского топлива, от которого сильно зависел ЕС, снизился примерно на 50 процентов, или 83 миллиарда кубометров. Такого рекордно низкого уровня регион достиг впервые с середины 1980-х годов. Если поставки в Евросоюз сохранятся в текущих объемах, в 2023 году экспорт трубопроводного газа из России в регион рухнет еще на 40 процентов, или 30 миллиардов кубометров.

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Мария Грушко
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