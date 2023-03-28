Эксперты усомнились в способности Китая остановить конфликт на Украине

SCMP: Китаю вряд ли удастся добиться мирного урегулирования конфликта на Украине

Несмотря на внешнеполитические усилия, Китаю вряд ли удастся добиться мирного урегулирования конфликта на Украине согласно предложенному плану. С таким мнением выступили эксперты и аналитики, опрошенные изданием South China Morning Post (SCMP).

Эксперт Центра Стимсона в Вашингтоне Юн Сун усомнился в способности КНР остановить конфликт, поскольку, по его словам, китайцам не удалось добиться результатов в урегулировании арабо-израильского конфликта, противостояния в Афганистане, денуклеаризации Корейского полуострова. Аналитик считает, что Украина войдет в этот список Пекина.

Филипп Ле Корр из Института изучения общественно-политической жизни Азии, в свою очередь, заявил, что успешной реализации плана помешает тот факт, что Китай ни разу не выступил с осуждением действий России в ООН. Однако позиция Пекина, связанная с сохранением Крыма и новых территорий в составе российского государства, станет причиной, по которой Киев не согласится пойти на условия КНР.

Ванг Ивей из Китайского народного университета в Пекине предположила, что роль Китая будет ограничена рамками гарантий при будущем мирном соглашении или перемирии, как и в случае с остальными крупными державами.

В феврале МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.