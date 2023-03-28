Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:29, 28 марта 2023Мир

Эксперты усомнились в способности Китая остановить конфликт на Украине

SCMP: Китаю вряд ли удастся добиться мирного урегулирования конфликта на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Несмотря на внешнеполитические усилия, Китаю вряд ли удастся добиться мирного урегулирования конфликта на Украине согласно предложенному плану. С таким мнением выступили эксперты и аналитики, опрошенные изданием South China Morning Post (SCMP).

Эксперт Центра Стимсона в Вашингтоне Юн Сун усомнился в способности КНР остановить конфликт, поскольку, по его словам, китайцам не удалось добиться результатов в урегулировании арабо-израильского конфликта, противостояния в Афганистане, денуклеаризации Корейского полуострова. Аналитик считает, что Украина войдет в этот список Пекина.

Филипп Ле Корр из Института изучения общественно-политической жизни Азии, в свою очередь, заявил, что успешной реализации плана помешает тот факт, что Китай ни разу не выступил с осуждением действий России в ООН. Однако позиция Пекина, связанная с сохранением Крыма и новых территорий в составе российского государства, станет причиной, по которой Киев не согласится пойти на условия КНР.

Материалы по теме:
Подставил плечо. Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
Подставил плечо.Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
17 февраля 2022
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022
«Наше будущее туманно» Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
«Наше будущее туманно»Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
4 октября 2022

Ванг Ивей из Китайского народного университета в Пекине предположила, что роль Китая будет ограничена рамками гарантий при будущем мирном соглашении или перемирии, как и в случае с остальными крупными державами.

В феврале МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Частный самолет с туристами незаконно приземлился на озеро в российском регионе
В Новой Москве нашли обломки окрашенного в цвета флага Украины беспилотника
Баста выступил с концертом в переходе московского метро
Живший при Ельцине кот из Книги рекордов России умер
Отель в Санкт-Петербурге оштрафовали за дискриминацию инвалида-колясочника
Время суток связали с эффективностью лечения от рака
Водитель насмерть сбил российского ребенка с велосипедом и попал на видео
В России отметили готовность Украины вмешаться в ситуацию в Приднестровье
Мать Саакашвили посетовала на похудевшего сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.