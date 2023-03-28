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19:41, 28 марта 2023Бывший СССР

На Украине понадеялись завершить конфликт в 2023 году

Спикер Рады Стефанчук: Украине нужна быстрая победа, она не может сражаться до изнеможения

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украина нуждается в быстрой победе, так как она не может сражаться до изнеможения. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он также выразил надежду, что конфликт завершится в 2023 году, в интервью британской газете Times.

«Победа должна прийти в этом году. Мы не в состоянии сражаться до изнеможения», — сказал спикер Рады. Стефанчук отметил, что в отличие от России, обладающей большими ресурсами, Украина меньше, поэтому Киеву нужна победа как можно скорее.

Он призвал Великобританию и других украинских партнеров ускорить темпы поставок современного вооружения. Кроме того, спикер Рады рассказал о неспособности одолеть Россию в 2023 году. Стефанчук предупредил, что это может привести к «катастрофической» ситуации.

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Кристина Есикова
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