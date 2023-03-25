Зеленский заявил о невозможности Украины перейти в контрнаступление

Зеленский заявил, что Киев не может перейти в контрнаступление из-за нехватки боеприпасов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в настоящее время не могут перейти в контрнаступление на восточном направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету «Иомиури».

«Без танков, артиллерии и [американских реактивных систем залпового огня] HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую», — сказал политик. Украинский лидер также сообщил о серьезной нехватке боеприпасов. По его словам, в настоящее время Киев ожидает их поставок от партнеров.

Также глава Украины заявил, что для возобновления мирных переговоров с Россией «не сформировано абсолютно никаких условий».

Зеленский добавил, что скептически относится к предложенному КНР плану мирного урегулирования. Он подчеркнул, что Киев не получал никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Пекина. Украинский лидер также отметил, что о его готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам.

Ранее Зеленский заявил, что принятие нужных для республики решений затягивается. По его словам, отсутствуют успехи по поддержке Киева. Он привел пять примеров в подтверждение своих заявлений. Зеленский пожаловался, что поставки дальнобойных ракет и современных западных самолетов для страны значительно затягиваются.

