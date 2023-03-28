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10:33, 28 марта 2023Забота о себе

Разлюбившим мужа женщинам дали совет

Коуч Нолан посоветовала не тянуть с разводом с нелюбимым мужем только из чувства вины

Фото: Aziz Acharki / Unsplash

Разлюбившим мужа женщинам не стоит тянуть с разводом только из чувства вины перед партнером и нежелания травмировать детей, считает коуч по отношениям и психолог Колин Нолан. Такую рекомендацию она дала в своей колонке для издания Daily Mirror.

К Нолан за советом обратилась 39-летняя замужняя читательница, которая поняла, что уже давно несчастна в браке с нелюбимым мужем. По словам женщины, около года назад она рассказала мужу о своих чувствах. Мужчина прилагал много усилий, чтобы доставить супруге удовольствие, но это ничего не изменило. Она по-прежнему хочет с ним расстаться.

Дело не в конкретных проблемах в браке — он надежный партнер и отец. Я просто разлюбила его и больше не нахожу его сексуально привлекательным. Он хороший человек, и мне трудно жить с чувством вины и видеть его каждый день, зная, что причиню ему сильную боль

из письма читательницы Колин Нолан
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Нолан заверила читательницу, что она хороший человек и не сделала ничего плохого, но расставание — это всегда непросто, особенно если не было измены или абьюза со стороны партнера. При этом она уверена, что не стоит сохранять отношения с хорошим человеком только из нежелания расстроить друзей, родных или детей.

Коуч предложила женщине попытаться расстаться с мужем как можно деликатнее и по возможности смягчить удар, а затем вместе с ним рассказать о разводе детям.

Мы не можем заставить себя чувствовать то, чего больше нет. И если для вас действительно все кончено, лучше смириться с этим фактом сейчас, чем продолжать терпеть еще 12 лет. Это было бы неправильно ни для вас, ни для него

Колин Ноланкоуч по отношениям, писательница

Нолан уверена, что близкие поддержат и женщину, и ее партнера, как только поймут, что развод — единственное верное решение в этой ситуации.

Ранее клинические психологи Синтия Кинг и Ания Раджа назвали разрушительные для отношений привычки. По их мнению, В отношениях, которые трещат по швам, партнеры повторяют одни и те же ошибки. В частности, нередко связь становится токсичной, когда люди проецируют свои комплексы на других.

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Наталья Обрядина
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